Feira do Pirarucu segue com vendas nesta terça-feira em Manaus

Manaus/AM - A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) realiza a “Feira do Pirarucu” nesta terça-feira (10), até às 18h ou enquanto durar o estoque. As vendas seguem com duas toneladas de pirarucu de manejo sustentável na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus.

O pirarucu é oriundo da comunidade Maripulândia, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, localizada no município de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus). No total, as vendas beneficiarão diretamente 10 famílias da região.

Além da sustentabilidade, a Feira da Pirarucu oferece preços acessíveis para o público. O filé segue comercializado a R$ 30 o quilo; a manta a R$ 21 o quilo; a ventrecha a R$ 16 o quilo; a carcaça a R$ 7 o quilo; e a cabeça inteira do pirarucu a R$ 10 por unidade. O corte do filé está limitado a cinco quilos por pessoa.