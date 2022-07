Feira do pirarucu e produtos orgânicos acontece nesta quinta em Manaus

A feira terá produtos como o pirarucu de manejo sustentável (lombo, ventrecha e cortes especiais), açaí e farinha de mandioca. Os produtos são orgânicos e fruto do trabalho de produtores agroextrativistas de Carauari. O evento faz parte da XVIII Campanha Anual de Promoção do Produto Orgânico e terá palestras sobre produção orgânica às 9h, roda de conversa às 15h30 e atrações culturais a partir das 16h30.

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (21) a Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc) vai participar da edição especial da feira de produtos agroecológicos e orgânicos da Rede Maniva, com venda de pirarucu selvagem do Médio Juruá, açaí de Carauari e farinha de mandioca. A feira conta com programação cultural e acontece das 11 às 19 horas, na Associação dos Servidores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Assinpa) no Aleixo, Manaus.

