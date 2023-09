Feira do Pirarucu acontece neste fim de semana em Manaus com quilo do pescado de até R$ 30

Manaus/AM - A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) realiza uma nova edição da Feira do Pirarucu, com cinco toneladas de pirarucu fresco de origem sustentável à venda. A atividade acontecerá neste sábado e domingo (dias 2 e 3 de setembro), das 7h às 12h ou até quando durar o estoque, na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez - Zona Centro-Sul de Manaus.

O filé do pirarucu será comercializado a R$ 30 o quilo; a manta a R$ 21 o quilo; a ventrecha a R$ 16 o quilo; a carcaça a R$ 7 o quilo; e a cabeça inteira do pirarucu a R$ 10 por unidade. Os organizadores da feira informam ainda que somente o corte do filé será limitado a cinco quilos por pessoa.

O pescado é oriundo do trabalho realizado por manejadores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, localizado no município de Fonte Boa, no interior do Amazonas. As vendas da Feira do Pirarucu beneficiarão diretamente 12 famílias da comunidade Mapurilândia, daquele município.

A Feira do Pirarucu é resultado de uma parceria entre a FAS e a Associação dos Moradores e Usuários da RDS Mamirauá Antônio Martins (Amurman). A venda do pirarucu tem apoio do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Amazonas (Sema) e da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).