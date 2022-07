'Feira do Paço' inicia neste sábado em Manaus; confira programação

Manaus/AM - A 'Feira do Paço' de 2022 inicia neste sábado (9) com apresentações de dança, teatro, além de música, artes visuais, artesanato e gastronomia, em Manaus. A entrada é gratuita, e o evento acontece neste fim de semana, nos dias 9 e 10, das 16h às 22h, no entorno da praça Dom Pedro II, localizada na rua Bernardo Ramos, nº 283, no centro histórico.

Durante os dois dias de evento, a feira tem confirmadas, entre suas atrações de dança e teatro, a Quadrilha Tradicional Brotinhos de Petrópolis, Ciranda Emoção do Armando Mendes, Trupe de Palhaços e Centro Cultural Barravento, com atividades circenses. Na parte musical, no sábado, 9/7, os shows ficam por conta do cantor Nicolas Jr. e do trio Agenor, Agostinho e Léo. Já no domingo (10) se apresentam o grupo Casa de Caba e o músico Rafael, da banda Alaídenegão.

Confira a programação da Feira do Paço: