Feira do Livro realiza doação de mais de 30 mil livros em Manaus

Havia uma expectativa muito grande para a retomada deste evento e, de acordo com o titular da Semmas, Antonio Ademir Stroski, a expectativa é de estender os benefícios dessa Feira do Livro aos demais dias do ano para que chegue às comunidades mais distantes.

Manaus/AM - Após um hiato de dois anos devido à pandemia da Covid-19, a 6ª edição da tradicional Feira do Livro de Manaus foi realizada neste sábado (14), no Parque dos Bilhares, zona Centro-Sul. Foram distribuídos mais de 30 mil livros, desde clássicos da literatura até apostilas voltadas para concursos, além de expositores, espaço gastronômico, atrações musicais, venda de artesanato regional, zumba, entre outros atrativos culturais.

