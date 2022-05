Feira do Livro acontece hoje no Parque dos Bilhares com shows e peças teatrais

O evento acontece na praça da Fogueira (entrada pela avenida Constantino Nery) e vai contar com como apresentação da cantora Ellen Mendonça, do cantor Paulo Sady, da companhia de teatro Metamorfose, do grupo Curumim na Lata, dos Garis da Alegria, zumba, exposição e venda de artesanato regional, espaço gastronômico, além da doação dos 30 mil livros.

