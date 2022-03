Feira de Páscoa abre inscrições para empreendedores e fabricantes de chocolates em Manaus

Manaus/Am - A temporada de Páscoa em Manaus começa no próximo dia 11 de abril com a Feira de Páscoa promovida pela Universidade Nilton Lins, no hall de entrada de seu campus no Parque das Laranjeiras, em Manaus, até o dia 13 de abril, das 9h às 21h.

O evento vai reunir empreendedores, fabricantes caseiros e lojas on-line da cidade que comercializam e criam produtos de chocolate e doces em geral, indispensáveis nesta época do ano, seja para consumo próprio ou para quem está em busca de um presente diferenciado e com preços muito mais acessíveis em comparação com aqueles das grandes marcas.

De acordo com a coordenadora do evento e pró-reitora de Extensão da Universidade, Janaína Braga, a feira também contará com a parceria do Sebrae-AM, que irá prestar assistência técnica e orientações aos empreendedores presentes no evento para aperfeiçoar seus negócios.

“Além de expor e comercializar seus produtos, muitos deles únicos e individualizados no mercado, os expositores ainda terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos, aprimorar seu negócio e melhorar a renda”, acrescentou Janaína Braga.

Além dos chocolates e doces, o evento também estará aberto para a participação de profissionais que trabalham com artigos de decoração de cestas e embalagens especiais.

Os interessados em participar da Feira de Páscoa da Universidade Nilton Lins devem entrar em contato pelos números de telefone (92) 3643-2006, (92) 3643-2136 ou pelo e-mail [email protected] para maiores informações e se inscrever no evento.

Ovos de colher



Antes da feira, a Universidade Nilton Lins promove no dia 30 deste mês, o curso prático “Produção de Ovos de Colher”.

Na atividade, ministrada por profissionais do curso de Nutrição da instituição, os participantes terão a oportunidade de fazerem seus próprios produtos, incluindo o acabamento e decoração, visando uma renda extra não apenas no período de Páscoa, mas durante todo o ano.

As inscrições para a atividade já estão abertas e podem ser realizadas no site da instituição (universidadeniltonlins.com.br).