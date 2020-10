Feira de Agronegócios oferece minicurso de reabilitação equina em Manaus

A 4º edição da Feira de Agronegócios da Universidade Nilton Lins ofereceu desde do dia 29 de setembro, minicursos, palestras e oficinas. Durante a tarde deste sábado (03), foi a vez do minicurso de Reabilitação Equina, ministrado pelo Médico Veterinário Esp. Alison André Ximenes. Foi realizado de forma teórico-prática, contando com a participação de graduandos do curso de Medicina Veterinária e profissionais da área.

As turmas foram divididas em grupos de 15 alunos cada, sendo a parte teórica ofertada em sala de aula, e a prática na Hípica da Universidade Nilton Lins. “Atualmente, no estado do Amazonas, não tem pessoas que trabalham com reabilitação de cavalos e éguas, e o número de pessoas que trabalham com reabilitação de cães e gatos é relativamente pequeno. Então, com a existência da especialidade, é preciso incentivar os alunos e profissionais a se qualificarem nessa área. O fato de haver poucos especialistas, a chance de crescer profissionalmente é muito grande”, disse o Médico Veterinário Esp. Alison André Ximenes.

Reabilitação Equina

A reabilitação em equinos surgiu diante da necessidade técnica que o mercado da equinocultura exige, o presente curso tem como objetivo principal promover um conhecimento teórico e prático de excelência na área de fisioterapia e reabilitação na espécie equina. As metas da reabilitação são: reduzir a dor, ajudar o cavalo a restabelecer a mobilidade e alongamento do local lesado, restabelecer toda a função e evitar a injúria.

A reabilitação apresenta fundamental importância para o tratamento das diversas manifestações clínicas as quais os cavalos de fins desportivos, ou não, estão sujeitos. Não apenas conhecer as diferentes técnicas mas empregá-las adequadamente caso a caso, será um diferencial para o profissional.

Universidade Nilton Lins

A região Amazônica possui particularidades e desafios em nível da atuação fiscalizadora do veterinário. Na instituição, as disciplinas dessa área são consideradas na matriz curricular e no conteúdo programático. A Universidade Nilton Lins tem cada vez mais melhorado sua classificação e seus ensinamentos em relação ao curso de bacharelado em Medicina Veterinária. Há mais de 30 anos tem a missão de “Educar a Amazônia” e mantém esse compromisso com seus alunos e colaboradores.