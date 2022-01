Feira da Manaus Moderna recebe serviços de limpeza e desobstrução de galerias

Manaus/AM - Uma ação de limpeza e desobstrução das galerias pluviais da Feira das Manaus Moderna, está sendo realizada nesta quarta-feira (5). O objetivo é preparar o local para a chegada da cheia de 2022 que pode superar a cheia histórica do ano passado. Cerca de 3 mil homens da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semusp) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), estão trabalhando no local. As equipes usam 30 retroescavadeiras e 15 de caminhões de hidrojatos para realizar a desobstrução das galerias e bueiros e facilitar o escoamento da água. Outros igarapés e pontos de possíveis alagamentos também passando por uma limpeza profunda, segundo o vice-prefeito Marcos Rotta. Rotta também faz um apelo para que a população evite jogar lixo nos leitos dos igarapés. Ele lembra que os moradores dessas áreas são os mais afetados com o problema, sobretudo no período de chuvas que Manaus tem enfrentado nos últimos meses.

