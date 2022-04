Feira da FAS abre seleção de expositores para edição de maio

Manaus/AM - A Feira da FAS abriu as inscrições para a edição de maio, os expositores interessados tem até dia 20 de abril. Realizada mensalmente na sede da instituição, a feira incentiva ações de economia criativa e abre espaços para donos de pequenos negócios que fomentam a sustentabilidade por meio dos seus processos de produção e venda.

As inscrições são abertas a empreendedores das áreas gastronômica, de variedades (como artesanatos, colecionáveis, acessórios, óleos essenciais e roupas) e da área verde, com itens de jardinagem, artigos naturais, entre outros. Os links dos formulários de inscrições são: para variedades: https://bit.ly/3vpUwDo; para o setor de produtos de jardinagem: https://bit.ly/3EyYxtD; e para gastronomia: https://bit.ly/3jMzSrC.

Após o término do período de inscrições, acontecerá a análise dos perfis e, no dia 22 de abril, ocorrerá, por meio do e-mail informado no ato de inscrição, a notificação aos selecionados e não selecionados para a edição de maio da Feira da FAS.

O evento também terá uma celebração ao mês em homenagem ao Dia das Mães. A feira tem entrada gratuita e, além de exposição e venda de produtos, terá apresentações culturais e atividades de lazer, e bem-estar para toda a família.

O evento segue todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19, com exigência da apresentação da carteira de vacinação com o esquema vacinal completo, disponibilização de álcool gel, orientação para medidas de distanciamento e recomendação do uso de máscara para idosos de 70 anos ou mais e dede pessoas com sintomas gripais e imunossuprimidos.