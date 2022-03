Feira da FAS abre seleção de expositores para edição de abril

Manaus/AM - A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) inicia nesta segunda-feira, dia 14 de março, as inscrições para os empreendedores que desejam expor seus produtos na edição de abril da “Feira da FAS”. Os interessados podem se inscrever, até 18 de março, no site da instituição: fas-amazonia.org.

A Feira da FAS tem o objetivo de incentivar a economia verde e criativa, além de apoiar pequenos negócios. As inscrições são abertas a empreendedores da área gastronômica, de variedades - como artesanatos, colecionáveis, acessórios, óleos essenciais e roupas - e da área verde, com itens de jardinagem, artigos naturais, entre outros.

Após o período de inscrições, os perfis dos empreendedores serão analisados e os selecionados serão notificados por e-mail, no dia 21 de março.

A próxima edição da “Feira da FAS” acontece, no dia 10 de abril, na sede da instituição, localizada na rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez. Além da exposição e venda de produtos, haverá apresentações culturais, atividades educativas e de bem-estar para todas as idades. O evento tem entrada gratuita.

O evento segue todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19, com a obrigatoriedade do uso de máscara e apresentação da carteira de vacinação com o esquema vacinal completo. A FAS avalia as condições sanitárias periodicamente para a realização do evento e segue as recomendações das organizações de saúde.