Feira da FAS abre seleção de empreendedores para edição especial de agosto

O resultado da seleção dos empreendedores será divulgado no dia 25 de julho, com um aviso por e-mail a todos os inscritos.

O empreendedor interessado deve fazer a inscrição no site da FAS (www.fas-amazonia.org/cidades-sustentaveis) até a próxima quinta-feira, dia 21 de julho. As vagas são destinadas para aqueles que vendem produtos de jardinagem, gastronomia e variedades como óleos essenciais, colecionáveis, acessórios para crianças, artesanato e outros.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.