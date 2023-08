Feira da ADS não será realizada neste sábado no Comando Geral

Manaus/AM- A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), informa que não ocorrerá a edição de Feira de Produtos Regionais no Comando Geral da Polícia Militar, neste sábado (19). As atividades serão interrompidas devido a solenidade ao dia do Soldado que será realizada no local, retornando a partir do próximo sábado (26). As demais feiras deste fim de semana serão realizadas normalmente.

Ao todo, são realizadas seis feiras na capital e na região rural de Manaus, entre sábado e domingo. As edições são realizadas em pontos estratégicos com objetivo de oferecer alimentos saudáveis aos consumidores e, mais uma possibilidade de emprego e renda aos produtores rurais do estado.

Aos sábados, das 5h às 11h, as edições são realizadas no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, Crespo; no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova; no Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis (das 5h às 10h - que não será realizada somente neste sábado); e na Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.

Aos domingos, as edições são executadas das 6h às 12h, no estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra; e na Rodovia AM-010, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.

Além das edições do fim de semana, a ADS também disponibiliza feiras de terça a sexta, visando atender a população amazonense.

Feiras da Semana

Terça-feira, das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada;

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova.

Quarta-feira, das 15h às 19h

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra;

Amazonas Shopping, Av. Djalma Batista, 482 - Parque 10 de Novembro.

Quinta-feira, das 14h às 19h

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio;

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada.

Sexta-feira, das 15h às 19h

Arena Amadeu Teixeira (estacionamento superior), zona centro-sul de Manaus

Shopping Ponta Negra, no estacionamento G, zona oeste de Manaus (Produtos Regionais, Orgânicos e Agroecológicos)