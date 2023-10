Feira da ADS muda de local por conta do feriado em Manaus; confira

Os clientes que desejarem comprar alimentos regionais poderão ir à feira da ADS no estacionamento do Shopping Sumaúma, na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, que ocorrerá normalmente.

Manaus/AM – A feira de produtos regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) não funcionará no Manaus Plaza Shopping, nesta terça-feira (24), devido ao feriado municipal que celebra os 354 anos da capital.

