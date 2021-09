Feijoada beneficente da Casa Vhida acontece neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Para a manutenção dos seus projetos socioeducativos, a Casa Vhida realizará no último sábado do mês, dia 25 de setembro, a Feijoada no Pote. O evento é uma das principais fontes de arrecadação da instituição que presta atendimento a bebês, crianças e adolescentes que convivem com o vírus HIV. Os tickets antecipados para a feijoada custam R$ 50 e podem ser adquiridos através do WhatsApp (92) 9 9132-3980 e 9 9407-8677.

Assim como na última edição, o evento funcionará em sistema de drive-thru (o cliente recebe os itens no carro), evitando possíveis aglomerações e garantindo maior segurança a quem comparecer na sede da instituição, localizada na rua Pedro Álvares Cabral, 395, no bairro Dom Pedro.

A retirada dos pedidos acontecerá das 11h30 às 15h. A compra pode ser feita também no dia do evento. A feijoada será servida em pote de 1 litro, acompanhada de arroz, couve, farofa, laranja e um refrigerante de 350ml, uma quantidade que serve até três pessoas.

Sobre a Casa Vhida

A Associação de Apoio à Criança com HIV – a Casa Vhida - é uma organização sem fins lucrativos que atende – nos âmbitos da assistência social e saúde – bebês, crianças e adolescentes que convivem com HIV/AIDS no estado do Amazonas. Atualmente, realiza mais de 1.600 atendimentos, em duas frentes de ações: com os chamados ‘bebês expostos (nascidos de mães HIV positivo), que recebem produtos lácteos enriquecidos e são acompanhados os 18 ou 24 meses de vida; e no apoio a crianças e adolescentes que já convivem com o vírus. A instituição possui uma equipe técnica composta por profissionais de assistência social, psicologia, medicina, odontologia, nutrição e cuidadores, além de uma estrutura que proporciona segurança, cuidado e socialização.