FCecon anuncia novo equipamento para agilizar exames laboratoriais em Manaus

O aparelho custa cerca de R$ 1 milhão, e foi disponibilizado por meio de contrato de comodato. Os profissionais que trabalham no laboratório participaram do treinamento e o aparelho já está em funcionamento.

Segundo o gerente do Laboratório de Análises Clínicas, o farmacêutico-bioquímico Vanderlei Alves, o novo equipamento possui uma tela sensível ao toque que permite a interação do profissional diretamente na tela. Ele também mencionou que a estrutura mecânica possibilita uma maior velocidade na realização dos exames de sangue, garantindo eficiência nos testes em um formato mais flexível.

De janeiro a agosto de 2023, o Laboratório de Análises Clínicas realizou, aproximadamente, 519 mil exames, que auxiliaram os médicos na avaliação do quadro clínico dos pacientes e na determinação das condutas do tratamento. São realizados pelo laboratório mais de 130 tipos de exames, como os de rotina, urina e de determinação de marcadores tumorais.

Manaus/AM - O Laboratório de Análises Clínicas da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) passou a contar, desde o início de setembro, com um moderno equipamento para a realização de exames bioquímicos, como glicose, colesterol e ureia, além de alguns testes imunológicos. Este equipamento atende pacientes da urgência, enfermarias, ambulatório, quimioterapia e outros setores.

