Famílias de agricultores recebem rações, mudas e sementes em Manaus

“Estamos entregando todos esses implementos, estamos trazendo para os representantes de cada comunidade e ramal, que vêm de locais distantes para levar todo esse fomento. Isso representa a total seriedade que a gestão tem com as pessoas, nós temos nove polos na cidade de Manaus. E todo esse fomento que está sendo apresentado, nós estaremos também entregando para outras comunidades e polos”, completou o titular da Semacc, Wanderson Costa.

“É de fundamental importância esse incentivo e vamos continuar esse fomento. Nós queremos trabalhar a agricultura familiar, fortalecê-la, até porque nós estamos reformando os mercados e feiras e precisamos da produção para abastecê-los e a população possa comprar esses produtos. Assim, damos uma melhor qualidade de vida, tanto para os feirantes quanto para os produtores com esses produtos chegando à mesa do manauara”, garantiu Almeida.

Durante a ação inédita, o prefeito David Almeida destacou a importância do fomento aos produtores da agricultura familiar como forma de impulsionar a economia local e a redução dos preços para as feiras e comunidades próximas às plantações.

Manaus/AM - Diversos kits de rações, sementes e mudas foram entregues hoje para 200 famílias de produtores rurais de Manaus. A entrega faz parte do programa “Manaus + Agro” em 2023. Os primeiros beneficiados são agricultores, avicultores e piscicultores das comunidades Uberé, Água Branca, Amaracajap e Agriamigos, na região do Puraquequara e Brasileirinho, zona Leste da capital.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.