Manaus/AM - Alcilene Rabelo está desaparecida desde o último sábado (9) quando estava na companhia de uma amiga no bairro Alvorada.

Imagens de câmeras de segurança mostram o carro de Alcilene deixando um estacionamento. Segundo a família, três homens teriam entrando no local e saído no carro da vítima. Nem Alcilene e nem o veículo foram localizados até então e os familiares pedem ajuda para localizar a mulher.

Família se desespera após mulher desaparecer e carro ser levado em Manaus; vídeo pic.twitter.com/MOfsj3NJjs — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 11, 2021

“Ela chegou do hospital onde trabalha, no Adriano Jorge, se arrumou e saiu às 17h30. A amiga que estava com a minha tia, foi até a nossa casa às 10h do domingo e disse que minha tia havia estado com ela para ajudar em uma mudança no bairro Alvorada, mas não retornou e não deu notícias”, contou o sobrinho da vítima, Rafael Miranda.

"Conseguimos imagens do local onde o carro dela estava estacionado, na rua desembargador João Machado que mostram a chegada de três homens suspeitos. Eles entram no local e depois saem no carro da minha tia, levando ela junto", disse o sobrinho.