Família procura menino que desapareceu após sair para jogar futebol em Manaus

De acordo com o boletim de ocorrência registrado em uma delegacia, o menino saiu de casa no dia 24 de outubro deste ano, por volta das 15h, informando que iria jogar futebol em local não especificado.

Manaus/AM - Clodoaldo Freitas de Brito, de 11 anos, desapareceu após sair de casa no beco Vitória, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus, para jogar futebol.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.