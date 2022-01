Família oferece recompensa por maritaca desaparecida em Manaus

Manaus/AM - Uma ave maritaca, chamada Romeu de apenas 1 ano, desapareceu no último domingo (9) após se assustar com o barulho de um caminhão e voar para a rua Aluísio Brasil, no bairro Petrópolis, na zona sul. Os donos de Romeu estão oferecendo uma recompensa para quem souber do paradeiro da ave. Deyse, a dona da maritaca, disse que Romeu estava no ombro da mãe dela, quando se assustou com o barulho e voou para cima de casa. "Ele ficou em cima do telhado e foi para o outro lado da rua, e quando tentamos pegar ele de volta, minha mãe disse que viu um carro, modelo pálio, de cor preta parou ao lado do Romeu, uma pessoa pegou ele e o levou", disse Deyse. Quem tiver informações do Romeu pode entrar em contato pelo (92) 99618-6691 ou (92) 99370-1380.

