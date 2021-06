Família é presa após PM encontrar casa repleta de drogas no Amazonas

Manaus/A - Três pessoas de uma mesma família foram presas na manhã desta quinta-feira (24), por tráfico de drogas, no bairro de Fátima, no município de Carauari, no Amazonas.

Segundo militares que estiveram na ocorrência, as pessoas tinhas idades de 24, 30 e 46 anos. Os suspeitos já tinham mandando de prisão por tráfico, e acabaram sendo flagrados com mais de cinco quilos de entorpecentes: 155 gramas de Cocaína; 1,560 quilo de skunk; 3,627 quilos de pedra oxi; uma motocicleta, quatro aparelhos celulares e dinheiro no valor de R$ 6.285,00 .

Diante dos fatos, eles receberam voz de prisão e foram conduzidos à 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para procedimentos legais cabíveis.