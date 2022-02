Família acredita que agente penitenciário do Ipat bebeu suco envenenado; relato chocante

Manaus/AM - Familiares do agente penitenciário, Francisco Aldimar Souza de Alencar, de 39 anos, acreditam que ele tenha sido envenenado enquanto trabalhava no Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat). O agente morreu no hospital na segunda-feira (14).

Francisco era funcionário terceirizado e estava no Ipat cerca de 1 ano e 6 meses. Ele iria tirar férias em março.

A mulher da vítima, Andreia Silva do Carmo, relatou que antes dele vir a óbito, ele passou mal em casa com dor no estômago e relatou ter tomado apenas um suco no trabalho.

"Ele sentia dor de cabeça, dei um remédio e ele foi deitar na cama para esperar o efeito do medicamento, mas ele não melhorou. Fiz mingau de caridade e chá e dei para ele, minutos depois ele ficou se contorcendo, febre e mãos e pés gelados (...) Ele vomitou e saiu meio amarelado, espumoso com um líquido rosa, no meio do vômito", contou Andreia.

"Chamei ele para ir ao médico, mas não queria ir. Ele achou que ia passar e que não fosse algo grave. Quando ele estava ficando inconsciente, relatou uma dor no estômago", acrescentou.

A irmã do agente, Vanessa Souza de Alencar, disse que o levaram para o hospital Delphina Aziz e chegando lá Francisco foi transferido para a UPA do Campo Sales. O trabalhador chegou desnorteado e com muita dor na unidade de saúde.

"O médico relatou que aquilo era caso de overdose. Meu irmão nunca fez uso de entorpecentes", afirmou Vanessa. Francisco sofreu três paradas cardíacas e na última veio a óbito.

A família contou ainda ao Portal do Holanda que os documentos de identificação Francisco não estavam na bolsa que ele usava para trabalhar.

"Acho que as pessoas que fizeram isso agiram de má fé pensando que meu irmão não conseguiria chegar vivo em casa (...) Vamos em busca de Justiça!", disse a irmã da vítima.

Francisco estava casado há 25 anos com a esposa e deixou duas filhas e duas enteadas. "Ele era muito bom, amigo, companheiro e muito honesto", afirmou Andreia.

No relatório do IML, consta que Francisco morreu vítima de “asfixia de origem a esclarecer”.