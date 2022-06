Falta de energia atinge Manaus, Manacapuru e Iranduba neste feriado

Manaus/AM - Além de Manaus, os municípios de Manacapuru e Iranduba também estão sem energia elétrica nesta quinta-feira (16).

Em nota, a Amazonas Energia informou houve um desligamento decorrente de evento no Sistema Interligado Nacional, e que ainda não receberam nenhuma informação oficial do Operador Nacional do Sistema (ONS) sobre a causa do problema.

A falta de energia causou problemas no trânsito, deixando vários semáforos desligados nas principais avenidas da cidade.

Bairros em todas as zonas estão afetados a falta do fornecimento, tais como São Francisco, Aleixo, Japiim, Nossa Senhora das Graças, Centro, Coroado, bairro da Paz, Morro da Liberdade, Dom Pedro, Conjunto Manauara, Chapada, Petrópolis, Jesus me Deu, Colônia Terra Nova, Praça 14, Adrianópolis, Tarumã, Campo Sales, Santa Etelvina, Cachoeirinha, Conjunto Santos Dumont entre outros.