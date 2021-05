Falso anúncio de emprego no Atacadão circula no WhatsApp

Manaus/AM - Voltou a circular no WhatsApp, nesta semana, uma mensagem viral e de conteúdo falso, que anuncia vagas de emprego na rede de supermercados Atacadão.

A mensagem lista as supostas vagas disponíveis, que vão de jovem aprendiz a supervisor, e especifica salários de R$1256,94 à R$2825,38. Em seguida, disponibiliza um link “Candidate-se aqui” e finaliza com “compartilhe com quem precisa”.

O golpe não é de hoje e tem o intuito de roubar dados dos internautas que clicarem no link. O famoso “phishing”.

Uma mensagem com o mesmo conteúdo viralizou em 2018 e foi desmentida pelo site Boatos.org, que alertou que o modo de operar desses golpistas que criam a mensagem falsa é sempre o mesmo. Com uma promessa tentadora, vem um link, que se clicado incentiva a pessoa a compartilhar com mais amigos e o celular acaba travando, muitas vezes ocorrendo em seguida o roubo de dados.

No site oficial do Atacadão, inclusive, há um aviso para não cair nesse tipo de golpe. “E fique atento, não contratamos por meio de redes sociais ou aplicativos. Não informe os seus dados pessoais e nem compartilhe essas mensagens antes de verificar a veracidade do anúncio.”, informa a mensagem da empresa, que explica que para se candidatar para alguma vaga, é necessário leve o currículo diretamente à unidade escolhida.