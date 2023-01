FAF diz que falta de energia na Arena se resolve hoje, mas geradores são opção para abertura do Barezão

Manaus/AM - A Arena da Amazônia segue sem energia após corte realizado pela concessionária Amazonas Energia, na terça-feira (24), por conta de dívida milionária do Governo do Estado. Contudo, a expectativa do presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednaílson Rozenha, é que a situação seja resolvida ainda nesta sexta-feira (27), véspera da abertura do Campeonato Amazonense, que será realizada na Arena.

A falta de energia é um problema que ameaçou a realização da cerimônia de abertura do Barezão, às 19h, na Arena da Amazônia, e a primeira partida entre Rio Negro e Nacional, logo em seguida. Apesar do cenário, Rozenha decidiu manter o evento no local, tendo geradores de energia como opção.

“Segundo as informações que estou recebendo agora pela manhã, se resolve hoje, e a gente está mantendo a abertura do campeonato para este sábado, no mesmo horário. Na pior das hipóteses a gente vai usar os geradores da Arena, que são os maiores geradores que têm no Amazonas e que nunca foram ligados”, afirmou Rozenha.