Fábrica é multada em R$ 330 mil por despejo irregular em lago, em Manaus

Manaus/AM - Analistas ambientais do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) realizaram uma fiscalização para averiguar o descarte de resíduos no Lago da Colônia, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, após denúncias feitas por meio de redes sociais. A fábrica foi multada em R$ 330 mil.

Os moradores afirmam que o acesso ao local poluído é complicado devido à mata de igapó, predominante na localidade. Para chegar à área, é necessário ter acesso a um flutuante na margem do Lago da Colônia e fazer a travessia por voadeira.



De acordo com o analista ambiental, Diógenes Rabelo, os materiais avistados nas águas do lago fortalecem os indícios de derramamento de efluentes industriais do processo produtivo de uma fábrica localizada nas adjacências do Lago da Colônia.



A Gerência de Fiscalização Ambiental (Gefa) do Ipaam expediu multa no valor de R$ 200.000 e embargou a atividade de reciclagem de papel e papelão da fábrica. “As atividades da fábrica devem ficar paralisadas até o cumprimento das medidas administrativas impostas pelo Ipaam”, declara o responsável pela Gefa, Raimundo Chuvas.



Mais fiscalizações

No dia 29 de março deste ano, durante uma das fiscalizações realizadas pela equipe de analistas ambientais da Gefa, foram constatadas outras poluições: de solo e atmosférica.



“Antes de constatarmos a poluição hídrica, tomamos conhecimento da presença de poluição atmosférica, que causava desconforto respiratório nos moradores de áreas adjacentes à fábrica” afirmou Chuvas.



A fábrica também não estava atendendo às legislações vigentes acerca de resíduos não tratados em solo. Por ambas as atividades, a fábrica foi multada. O total de multas aplicadas é de R$ 330.000.