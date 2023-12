Fábrica de Eventos libera entrada de água no Buteco Manaus após ser autuada

“De acordo com a lei estadual N.4.782/2019 e a portaria N.35/23 está permitida a entrada de garrafas plásticas de uso pessoal nos setores pista, extra VIP, área VIP e camarote. Todos os setores do show terão ilhas de hidratação com acesso gratuito à água.”, diz o comunicado.

Manaus/AM - A Fábrica de Eventos publicou uma nota de retratação após ser autuada pelo Instituto de Defesa do Amazonas (Procon-AM), por proibir a entrada de garrafas de água no show Buteco Manaus 2023, que será realizado neste sábado (2).

