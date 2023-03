FAB abre processo seletivo com salários de até R$ 3.900 em Manaus

As inscrições seguem até o dia 11 de abril e devem ser realizadas exclusivamente por meio eletrônico, via preenchimento de formulário de inscrição disponível em http://psscomara.com, onde podem ser acessados o Edital e todas as informações sobre o processo.

O edital tem o objetivo de formar cadastro reserva para contratação temporária de servidores civis para atuação nas obras de reforma dos aeroportos de Coari-AM, Alcântara-MA e Parnamirim-RN, bem como em serviços na sede da COMARA, em Belém (PA), e no Destacamento de Apoio da COMARA em Manaus (AM).

Manaus/AM - A Força Aérea Brasileira abre no próximo dia 24 de março, as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA).

