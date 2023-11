Exposição de veículos antigos acontece neste domingo em Manaus

Manaus/AM - Neste domingo (12), acontece pela segunda vez neste ano, uma exposição de veículos antigos, das 8h às 12h,no Posto de Vistoria da instituição, localizado na rua Walter Zuani, 85, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

A primeira edição do evento ocorreu no final de setembro deste ano, como parte da programação da Semana Nacional de Trânsito (SNT), e contou com a presença de cerca de 100 pessoas.

Nesta edição, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) vai oferecer serviços transferência de veículo, entrega do CRLV-e, renovação de CNH, mudança ou adição de categoria, segunda via da CNH e transferência de domicílio, também estará disponível o serviço de vistoria veicular, sem necessidade de agendamento prévio.

Segundo o diretor técnico do Detran-AM, David Fernandes,a entrada no evento é gratuita e a ação é indicada para toda a família. “Os visitantes poderão aproveitar esse momento de folga com sua família para obterem informações ou atendimento de serviços do Detran-AM, além de desfrutarem de um momento de lazer com suas famílias”, comenta ele.