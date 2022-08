Expoagro vai oferecer cursos e palestras gratuitos em Manaus

Manaus/AM - Agricultores, pecuaristas e piscicultores, entre outros, poderão participar de cursos, palestras e debates realizados durante a 44ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), que inicia no domingo (28) e segue até o dia 4 de setembro, no Kartódromo da Vila Olímpica, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus

O evento terá várias programações, entre apresentações regionais com o Festival Artistas da Terra, parque de diversão, rodeio, estandes com os potenciais produtivos dos municípios do Amazonas, entre outros.

Ao todo, mais de 80 cursos estão sendo ofertados pelas instituições.

Os interessados em participar das palestras poderão garantir a inscrição pelo link https://www.sympla.com.br/iii-seminario-de-bioeconomia-do-estado-do-amazonas__1678646. Para os estudantes, cada painel valerá horas complementares.

Todos os cursos poderão ter as inscrições realizadas no local, gratuitamente, conforme os dias e horários especificados.