Explosão ocorreu durante manutenção em tanque de combustível de embarcação em Manaus

Manaus/AM - A explosão na embarcação Itapuranga III que deixou um morto e sete feridos, nesta sexta-feira (11), no Porto de Manaus, aconteceu durante uma manutenção no tanque de combustível.

"Durante uma manutenção houve algum procedimento que ocasionou a explosão, uma faísca, ou outra que fizeram no local. Porque assim que retira o combustível você cria um ambiente gasado. E esse gás perto de uma faísca ele explode", disse o tenente Jonatas Castro, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Segundo Jonatas, as três vítimas mais graves estavam no porão da embarcação. Duas delas tiveram o corpo parcialmente queimado e o terceiro trabalhador veio a óbito. As outras cinco pessoas sofreram apenas ferimentos leves.

O barco ficou parcialmente destruído e passará por perícia. De acordo com uma nota do Porto de Manaus, o sinistro na Itapuranga III que estava atracada no Cais do Roadway, aconteceu durante a lavagem do tanque.

"Às 14h, trabalhadores estavam lavando o tanque do barco, durante um trabalho de rotina, quando houve uma explosão no Porão. Três pessoas estavam no local, duas ficaram feridas e uma vítima fatal. Ao todo, 8 pessoas ficaram feridas", diz a nota.