Exames de legislação do Detran são reagendados para sábado em Manaus

Manaus/AM - Os exames teóricos de legislação no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) que seriam aplicados nesta segunda-feira (31) foram reagendados para o sábado (3). A prova foi cancelada devido a um problema técnico com a empresa responsável pela aplicação.

No sábado (5), os candidatos que estavam agendados para realizar o exame teórico nos Shoppings Via Norte, Ponta Negra, Uai São José, Parque 10 Mall e no Detran Sede poderão realizar as provas no mesmo horário e local agendado anteriormente.

A empresa responsável pela realização das provas também está enviando e-mail para os candidatos, comunicando sobre o reagendamento do exame.