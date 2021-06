Ex-secretário de Saúde do Amazonas enfrenta sabatina na CPI da Covid hoje

Marcellus Campêlo chegou a ser preso pela PF no início do mês e pediu exoneração assim que deixou o presídio após o prazo da prisão temporária expirar.

Campêlo deve explicar aos senadores os fatores que levaram ao colapso histórico no sistema de saúde no estado, que resultou na morte por asfixia de várias pessoas por causa da falta de oxigênio.

O ex-secretário deve dar explicações ainda sobre a conduta do ex-ministro Eduardo Pazuello durante a crise e as ações do Ministério da Saúde.

