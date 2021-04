Ex-presidente da Câmara de Rio Preto da Eva terá contas julgadas pelo TCE

Manaus/AM - O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) julgará, na próxima terça-feira (20), às 10h, 22 processos. Os julgamentos acontecerão durante a 11ª Sessão Ordinária, que será realizada virtualmente. Dentre eles, quatro prestações de contas serão apreciadas pela Corte.

Serão julgadas as contas do ex-presidente da Câmara Municipal de Rio Preto da Eva, vereador Francisco Carlos Alves de Souza, que esteve na presidência do legislativo municipal em 2017; da então secretária de Assistência Social do Estado (Seas) em 2019, Maria Joseilda Pinheiro; da ex-diretora geral do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam) em 2017, Alessandra dos Santos, e do ex-secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) em 2016, Luis Faustino da Costa Neto.

Além das prestações de contas anuais, serão julgados 12 recursos de revisão, reconsiderações e ordinários, de gestores que tentam modificar as decisões proferidas pela Corte de Contas. Estão em pauta para apreciação do Pleno, ainda, cinco representações e um embargo de declaração.

A Sessão Plenária será conduzida pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, e terá a participação dos conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior, Yara Lins dos Santos e Josué Neto. Participarão também os auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Alber Furtado. O Ministério Público de Contas (MPC) será representado pelo procurador-geral João Barroso.