Ex-mulher de Pazuello que mora em Manaus pede para depor na CPI da Covid

Manaus/AM - Andrea Barbosa, ex-mulher e mãe de uma das filhas do general da ativa Eduardo Pazuello, procurou a CPI da Covid se oferecendo para prestar depoimento.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do O Globo, Andrea enviou um e-mail listando os pontos que pode abordar em um depoimento sobre atos envolvendo o ex-ministro da Saúde.

A CPI ainda avalia se irá chamá-la e caso haja uma conversa prévia com os membros da comissão para definir acerca do depoimento, será feita com Omar Aziz e a presença de demais senadores.

Antes de ser nomeado o terceiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro, Pazuello era Comandante da 12ª Região Militar da Amazônia, com sede em Manaus.

Andrea, que é moradora de Manaus e tem uma filha de 13 anos com Pazuello, se posiciona nas redes sociais contra Jair Bolsonaro e já chegou a pedir que Pazuello "saísse disso" em nome da filha, que chegou a receber ameaças de morte via internet devido à atuação do pai no Ministério da Saúde.