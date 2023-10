Ex-lutador do TeleCath, Ulisses morre em Manaus

“Informamos com pesar o falecimento de um dos permissionários da Feira Municipal do Japiim, Matheus Barbosa Melo proprietário da lote 09, ocorrido nesta quarta-feira, 11 de outubro de 2023.

Em nota, o diretor do Departamento de Mercados e Feiras (DEMEF), Roberto Bezerra, lamentou a perda do permissionário. Confira:

“Ulisses” era morador do bairro Japiim e um dos permissionários da feira do bairro. Ele estava internado há alguns dias e faleceu nesta quarta.

