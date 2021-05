Ex-diretora de SPA e Policlinica de Manaus terá contas julgadas nesta terça

Em seguida, às 10h, na 14ª sessão ordinária, o Pleno do TCE julgará 29 processos, sendo 13 recursos (ordinário, revisão e reconsideração), sete representações, dois embargos de declaração e uma denúncia. Entre as seis prestações de contas em pauta, estão a da ex-diretora do Serviço de Pronto Atendimento e Policlínica Dr. José de Jesus Lins de Albuquerque, Raimunda Gomes Pinheiro, referente ao exercício de 2019, e do diretor-presidente da Imprensa Oficial do Amazonas (IOA), Mario Jumbo Miranda Aufiero, exercício financeiro de 2019.

Manaus/AM - Na manhã desta terça-feira (11), o Pleno e a Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) julgarão 179 processos.

