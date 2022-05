Evento voltado para o empreendedorismo em Manaus terá exposições e oficinas

Exposição de stands com oferta de serviços, novos produtos e soluções às empresas; Informação e formalização Microempreendedores Individuais (MEI), Micro e Pequenas empresas; Atrações como Startup, Sustentabilidade e Empreendedorismo com foco em inovação e tecnologia; Sistemas de gestão e outras soluções digitais que auxiliem os pequenos negócios; Oficinas de capacitação aos microempreendedores. Atração musical. Sorteio de brindes.

Oportunidade: Consiste da exposição de stands diversas atividades econômicas, com possibilidade de comercialização, oferta de serviços, novos produtos e soluções às empresas. Informação e suporte para formalização de microempreendedores individuais (MEI), Micro e Pequenas empresas. Modelos de sucesso e atrações como startup, sustentabilidade e empreendedorismo com foco em inovação e tecnologia. Sistemas de gestão e outras soluções digitais que auxiliem os pequenos negócios.

Apresentar ao núcleo acadêmico da Instituição, modelos de negócios de sucesso a fim de despertar o interesse do acadêmico, para o mundo do empreendedorismo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.