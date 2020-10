Evento internacional de inovação e crédito tem participação da Afeam

Manaus/AM – A Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) participa da Feira Digital Internacional de Empreendedorismo, Inovação e Crédito realizada pelo Sebrae/AM, de 21 a 23 de outubro, em comemoração ao mês da Micro e Pequena Empresa.

O evento, online e gratuito, apresentará um talkshow com a participação do diretor-presidente da Agência, Marcos Vinicius Castro, na próxima quinta-feira (22), às 16h, juntamente com demais convidados.

Na apresentação "Caminhos para o Sucesso em um pedido de Financiamento", Marcos Vinicius Castro, falará sobre o crédito emergencial da Agência e as principais dicas para que o pedido de financiamento seja aprovado na Afeam.

As inscrições para participar das palestras e oficinas deverão ser feitas por meio site do Sebrae/AM para o evento: fdieic.com.br.