Evento em Manaus celebra 374 anos do Exército Brasileiro

Manaus/AM - Nesta terça-feira (19), o Comando Militar da Amazônia vai comemorar os 374 anos do Exército Brasileiro com uma solenidade no Quartel General, em Manaus às 19h30. Durante a celebração diversas personalidades civis e militares serão agraciadas com o Diploma de Colaborador Emérito do Exército e Medalha do Exército Brasileiro.

Dia do Exército Brasileiro

O Dia do Exército remete à primeira Batalha dos Guararapes, ocorrida em 19 de abril de 1648, quando brancos, negros e indígenas lutaram juntos contra os invasores holandeses no Nordeste do Brasil, evidenciando a união dos povos em defesa de seus valores e da unidade territorial brasileira.