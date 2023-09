Evento de carros termina com homem baleado no Sambódromo, em Manaus pic.twitter.com/96sJbFmnPy — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 18, 2023

Manaus/AM - Um evento de carros terminou com um homem baleado, neste domingo (17), no Sambódromo, localizado no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus. O nome dele não foi divulgado.

Segundo informações preliminares, um homem foi baleado durante um tiroteio que teria começado no encerramento do evento. As pessoas ficaram desesperadas e filmaram a vítima sendo socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Evento de carros termina com homem baleado no Sambódromo, em Manaus pic.twitter.com/w8ZugbGlUJ — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 18, 2023

Não há informações sobre como e o que teria motivado o tiroteio. O estado de saúde da vítima também não foi divulgado.