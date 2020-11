Estudantes venezuelanos participam de projeto sobre cidadania

Manaus/AM - Crianças e adolescentes venezuelanos que fazem parte das salas de transição educacional da Prefeitura de Manaus, com a gestão da Secretaria Municipal de Manaus (Semed), participam do projeto “Língua, cultura e tecnologia na promoção da cidadania e no combate à covid-19: acolhimento de venezuelanos refugiados em Manaus”, realizado às terças e quintas-feiras, pela plataforma Google Meet.

A ação vai até dezembro, coordenada pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), por meio da Faculdade de Letras, e o objetivo do projeto é realizar ações de promoção da cidadania e do combate à covid-19, por meio do acolhimento virtual.

Em 2019, a Semed implantou as salas de transição para crianças e adolescentes venezuelanos, que estavam nos abrigos institucionais mantidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Semasc) e Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas). A ideia era focar na dinâmica das escolas regulares e na língua, para que as crianças sofram o mínimo de impacto.

A assessora técnica da Gerência de Atividades Complementares e Programas Especiais (Gacpe) da Semed, Sandra Lineia Damasceno, destaca a importância do projeto e a parceria da secretaria dentro desse contexto. “Esse projeto cumpre um papel significativo, uma vez que os encontros são direcionados a um público que foi alfabetizado em outra língua e vai frequentar nossas escolas regulares, e como alunos terão acesso aos conteúdos oficiais. Com essa estratégia, a Semed e seus parceiros investem no ensino, aprendizagem, permanência e sucesso desses novos alunos”, comenta.



Com a parceria, a Semed disponibiliza cadernos pautados horizontais, lápis, grafite, borracha, além do material didático. As aulas on-line são ministradas por professores coordenadores da Ufam, além da colaboração de monitores das Aldeias Infantis SOS e Unicef, órgãos que também são parceiros.

As atividades atendem crianças e adolescentes migrantes e refugiados venezuelanos acolhidos em abrigos institucionais, que são alfabetizados, e que ainda não estão matriculados na rede municipal.