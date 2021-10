Estudantes da educação especial assistem treino da Seleção Brasileira em Manaus

A Seleção Brasileira está em Manaus para um confronto com a equipe do Uruguai, que ocorre na Arena da Amazônia, na quinta-feira (14). A partida é válida pela 12ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Ao todo, oito alunos da Educação Especial da rede estadual participaram da ação, promovida pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, em parceria com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Manaus/AM - Os alunos das escolas estaduais Diofanto Vieira Monteiro, especializada em estudantes com deficiência intelectual; e Augusto Carneiro dos Santos, voltada a alunos surdos e surdos-cegos vivenciaram um momento inesquecível na tarde desta terça-feira (12), Dia das Crianças. Os estudantes acompanharam o treino da Seleção Brasileira de Futebol, que aconteceu no Estádio Ismael Benigno, mais conhecido como Estádio da Colina.

