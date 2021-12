Estudante morre em hospital de Manaus com suspeita de envenenamento

Manaus/AM - O estudante Marlon Abreu Costa, de 19 anos, morreu na noite desta sexta-feira (23) após dar entrada em um hospital da zona leste, com suspeita de envenenamento. O jovem passou mal em casa na rua Dr Basílio, no bairro Zumbi dos Palmares, na zona leste. Familiares o levaram para o Pronto Socorro Platão Araújo, onde morreu 10 minutos depois. O corpo dele só foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) às 9h desta sexta-feira (24).

