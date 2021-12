Estrutura é retirada e avenida Grande Circular é liberada em Manaus

Manaus/AM - Após cinco horas impedindo motoristas de trafegarem na avenida Grande Circular, no sentido Ceasa, a estrutura metálica que caiu devido ao temporal na manhã desta segunda-feira (27) foi retirada. Estrutura metálica fica atravessada na avenida Grande Circular, sentido Ceasa pic.twitter.com/WFn06Ogco8 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 27, 2021 Uma equipe do Corpo de Bombeiros precisou serrar a estrutura. Um guindaste também foi utilizado para auxiliar na retirada. Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) auxiliaram motoristas que trafegavam no local.

