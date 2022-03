Estrutura de prédio desaba no meio da avenida Epaminondas em Manaus

Manaus/AM – Um prédio localizado na avenida Epaminondas, no Centro, desabou parcialmente na manhã desta segunda-feira (28), nas proximidades do Atlético Rio Negro Clube.

A estrutura abandonada de dois andares que já estava bastante comprometida, ruiu e a marquise e parte do piso superior desmoronou no meio da via, arrastando a fiação elétrica.

Por sorte, não havia ninguém no prédio e nem passando na calçada no momento do incidente. A energia precisou ser desligada e a uma faixa da via precisou ser isolada.

Equipes do IMMU estão no local e orientam os condutores de ônibus que precisam passar pela área.