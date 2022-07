Estrada do Tarumã será interditada em Manaus; saiba como ficará o trânsito

Apenas a pista da esquerda, em direção à Ponta Negra, estará liberada para o tráfego de veículos, com fluxo e contrafluxo na mesma via. O lado direito ficará interditado para a realização das obras.

Manaus/AM - O trecho entre a primeira ponte da Estrada do Tarumã e a sede da construtora Pontual, ficará interditada temporariamente a partir deste sábado (30), para que as obras para duplicação do Anel Viário Sul continuem.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.