Estiagem histórica antecipa fim do ano letivo em escolas ribeirinhas do Rio Negro

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que, devido à seca no rio Negro, será antecipado o término do ano letivo das escolas ribeirinhas localizadas na região. O término das aulas, que seria no próximo dia 17, foi antecipado para esta quarta-feira (4). Devido a estiagem histórica deste ano, professores e alunos encontram dificuldade na locomoção até as unidades escolares.

A Semed informa ainda que o calendário das escolas do rio Negro é diferenciado devido à cheia e à vazante dos rios, por isso iniciam em janeiro e finalizam em outubro, conforme às especificidades climáticas da região amazônica.

O calendário letivo é amparado pelo artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), e visa garantir os 200 dias letivos e 800 horas previstos pela legislação, para não causar prejuízos aos alunos, no processo de ensino e aprendizagem.

Já nas escolas do rio Amazonas, que obedecem ao calendário regular da Semed, os alunos entraram em calendário especial, com aulas remotas e a cada quinze dias a equipe pedagógica da prefeitura analisará a possibilidade do retorno das atividades presenciais.