Estância vira cinzas após ser consumida por incêndio em Manaus; Veja imagens

Manaus/AM - Cinzas, tristeza e um cenário de destruição foi o que restou da estância que abrigava seis famílias e pegou fogo no bairro Petrópolis, na manhã desta terça-feira (10).

As vítimas estão abrigadas na casa de vizinhos e parentes e moradores do bairro já se mobilizam para arrecadar roupas, comida e itens de higiene pessoal para ajudar as vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe o que causou o incêndio, mas um laudo deve ser emitido nos próximos dias.

O imóvel atingido era uma casa de dois andares de madeira e alvenaria que tinha cinco kitnetes. O fogo se espalhou rapidamente e consumiu toda a estrutura.

Felizmente, todos os moradores conseguiram sair em segurança, embora tenha saído apenas com a roupa do corpo.

De acordo com os bombeiros, foram necessárias quatro viaturas para conter as chamas antes que elas se alastrassem para as residências próximas.