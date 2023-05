Estágio em Direito na Defensoria de Manaus está com inscrições abertas

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado (DPE-AM) está com inscrições abertas para o 3º processo seletivo de estágio de graduação em Direito. O edital prevê o preenchimento de 20 vagas, além de formação de cadastro reserva. Aos aprovados será ofertada uma bolsa-auxílio no valor de R$ 979 e vale-transporte de R$ 167,20.

As inscrições seguem até o dia 26 de maio. Para participar, os estudantes devem preencher o formulário disponível no link https://forms.gle/ef2DnFKVAiy5rFQn8, além de estar nos três últimos anos ou semestre equivalente do curso superior. Para efetivar a inscrição, os interessados também devem fazer a doação de 1kg de alimento não-perecível.

Conforme o edital, a prova será realizada no dia 4 de junho, das 8h às 12h, em local a ser divulgado posteriormente no site defensoria.am.def.br. A avaliação será composta de 50 questões objetivas e duas subjetivas. O edital completo está disponível no site defensoria.am.def.br.

Bolsa Auxílio

Os candidatos aprovados vão atuar nas unidades da Defensoria espalhadas pela capital. A eles será ofertada uma bolsa-auxílio no valor de R$ 979 e auxílio-transporte no valor de R$ 167,20. A carga horária de trabalho é de 20h semanais, sendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.

Doação de alimentos

A Defensoria alerta aos candidatos que para concluir a inscrição no processo seletivo de estágio, é imprescindível a doação de 1kg de alimento não-perecível. A entrega deve ser feita até o dia 26 de maio, na Escola Superior da DPE-AM, localizada na rua 24 de maio, 321, Centro, ou no Centro de Estágio Acadêmico, situado na avenida André Araújo, 679, Aleixo, das 8h às 14h, exceto sábado, domingo e feriados.